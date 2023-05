Explicatif - L'urgence sanitaire américaine COVID prend fin. Qu'est-ce qui change ?

L'urgence est également liée à la flexibilité en matière de télésanté, aux garanties d'inscription à Medicaid et à la capacité des agences sanitaires gouvernementales à collecter des données sur la propagation du coronavirus.

Voici ce qui changera après jeudi, et ce qui ne changera pas :

LES VACCINS, LES TESTS ET LES TRAITEMENTS SERONT-ILS PAYANTS ?

Pour la plupart des gens, les vaccins resteront gratuits et les tests auront un coût dans certaines circonstances. Les traitements tels que l'antiviral oral Paxlovid de Pfizer continueront d'être fournis gratuitement jusqu'à épuisement des stocks actuels payés par le gouvernement. Par la suite, la plupart des gens devront assumer certains coûts.

Les personnes bénéficiant d'un plan de santé privé ou fourni par leur employeur ne paieront rien pour les vaccins s'ils restent dans le réseau, devront payer de leur poche les franchises et les quotes-parts pour les tests COVID en laboratoire, et devront payer le coût total des tests en vente libre à domicile.

Ils devront s'acquitter d'une quote-part ou d'une coassurance pour certains traitements couverts et payer l'intégralité du prix de ceux qui ne le sont pas. Si les coûts de traitement sont suffisamment élevés, ils peuvent faire augmenter les primes d'assurance.

Le programme de santé fédéral Medicare, destiné aux personnes âgées de 65 ans ou plus et aux personnes handicapées, prendra intégralement en charge les vaccins, mais les bénéficiaires devront payer une partie des frais d'analyse en laboratoire et le prix total des tests à domicile. Medicare continuera à couvrir les traitements, mais les bénéficiaires devront encore faire face à certains coûts.

Les personnes inscrites aux plans de santé Medicaid des États pour les personnes démunies recevront également des vaccins à prix zéro. Les frais de laboratoire ne leur coûteront rien non plus, à condition qu'ils soient prescrits par un médecin. D'autres services de dépistage ainsi que des traitements entraîneront des coûts, mais ceux-ci ne seront pris en compte qu'à partir de 2024.

Chaque programme Medicaid décidera de ce qu'il couvrira et du montant des frais à la charge des patients.

QUELS SERONT LES COÛTS POUR LES PERSONNES SANS ASSURANCE ?

Le gouvernement a lancé un programme d'un milliard de dollars pour veiller à ce que les personnes non assurées continuent à recevoir des vaccins et des traitements gratuitement, en apportant un soutien direct aux centres de santé et en remboursant les chaînes de pharmacies par dose. Les personnes non assurées devront payer l'intégralité du coût des tests.

Le Congrès avait initialement demandé aux programmes Medicaid des États de maintenir l'inscription des personnes sans qu'elles aient à prouver leur éligibilité pendant la période d'urgence, mais cette mesure est annulée jusqu'en 2023.

Le taux de non-assurance a atteint un niveau historiquement bas de 8 % au début de 2022, selon les dernières données gouvernementales disponibles, mais le ministère américain de la Santé et des Services sociaux estime qu'environ 15 millions de personnes supplémentaires - dont un tiers d'enfants - perdront leur couverture santé d'ici l'année prochaine.

QU'ADVIENDRA-T-IL DES PRESCRIPTIONS DE TÉLÉSANTÉ ?

Les prestataires étaient autorisés à prescrire des substances réglementées par le biais de la télésanté pendant la période d'urgence. Cette possibilité devait s'arrêter le 11 mai, mais la Drug Enforcement Administration a annoncé la semaine dernière qu'elle prolongeait cette flexibilité jusqu'en novembre 2024.

Tous les États ont renoncé à exiger une licence pour que les prestataires puissent exercer à distance, au-delà des frontières de l'État. Certains États ont lié cette dérogation à la situation d'urgence et elle expirera donc à ce moment-là.

Une dérogation fédérale aux règles de confidentialité et de sécurité pour les applications utilisées dans le cadre de la télésanté arrive également à échéance, ce qui signifie que les applications courantes telles que FaceTime et Skype pourraient ne plus être une option à mesure que les prestataires adoptent des solutions de rechange conformes.

LES VACCINS SERONT-ILS TOUJOURS OBLIGATOIRES ?

Les exigences en matière de vaccination pour les voyageurs internationaux entrant aux États-Unis, ainsi que pour les fonctionnaires fédéraux, ne seront plus en vigueur à compter du 12 mai.

LA COLLECTE DE DONNÉES SERA-T-ELLE AFFECTÉE ?

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) seront moins habilités à collecter certains types de données de santé publique après l'expiration de l'état d'urgence. Les CDC cesseront de rapporter ou de surveiller les données sur les cas de COVID et les taux de transmission.