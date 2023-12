Pfizer, Inc. est le 1er groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de soins primaires (72,8%) : médicaments utilisés en médecine interne, vaccins, médicaments pour la prévention et le traitement du Covid-19, antiviraux, produits à base d'ARNm, etc. ; - produits de soins spécialisés (13,8%) : médicaments utilisés en immunologie, en milieu hospitalier et pour le traitement des maladies rares, médicaments anti-inflammatoires, etc. ; - produits utilisés en oncologie (12,1%); - autres (1,3%). A fin 2022, le groupe dispose de plus de 35 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (42,3%), Europe (21,9%) et autres (35,8%).

Secteur Produits pharmaceutiques