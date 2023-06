L'arrêt de la Cour suprême des États-Unis annulant les politiques d'admission à l'université fondées sur la race comporte quelques avertissements aux entreprises concernant les limites juridiques des efforts de diversité de la main-d'œuvre et est susceptible d'alimenter les contestations à leur encontre, selon les experts.

L'arrêt de jeudi n'a pas d'impact direct sur les employeurs car il ne concerne pas les lois relatives aux préjugés sur le lieu de travail. Mais en estimant que l'université de Harvard et l'université de Caroline du Nord ont illégalement pris en compte la race comme facteur dans le processus d'admission, la Cour a peut-être jeté les bases de futures contestations des initiatives des entreprises en matière de diversité.

Le juge en chef John Roberts a écrit au nom de la Cour qu'un étudiant "doit être traité sur la base de son expérience en tant qu'individu, et non sur la base de sa race".

Dans une opinion concordante, le juge Neil Gorsuch a noté que la loi fédérale interdisant les préjugés raciaux dans les programmes financés par le gouvernement fédéral, y compris l'enseignement supérieur, est "essentiellement identique" à la loi interdisant la discrimination sur le lieu de travail.

La Cour pourrait indiquer qu'elle appliquerait la même norme aux politiques de diversité, d'équité et d'inclusion des entreprises, qui ont été critiquées pour avoir créé des préférences fondées sur la race ou le sexe, ont déclaré des avocats et d'autres experts.

"C'est un rappel utile qu'aucun programme d'emploi cherchant un équilibre racial pour lui-même ne peut être conforme à nos lois", a déclaré Dan Morenoff, directeur exécutif de l'American Civil Rights Project, qui a contesté en justice les politiques d'entreprise favorisant des races ou des sexes spécifiques.

Depuis des décennies, les entreprises ont mis en place des politiques visant à diversifier leur main-d'œuvre. Mais nombre d'entre elles ont commencé à s'intéresser de plus près à la question à partir de 2020, dans le sillage de la prise de conscience nationale sur les questions raciales provoquée par la mort de George Floyd et d'autres Noirs aux mains de la police.

Les partisans des initiatives en faveur de la diversité dans les entreprises affirment qu'en plus de créer plus d'équité, elles attirent de meilleurs talents et peuvent être bénéfiques pour les affaires lorsqu'elles sont soutenues par la base de clients d'une entreprise.

Depuis près de 60 ans, la loi fédérale interdit aux employeurs de fonder leurs décisions sur la race, le sexe ou d'autres caractéristiques protégées des travailleurs. Les procès pour discrimination à rebours sont fréquents, mais il existe peu de jurisprudence sur la légalité de l'ensemble des programmes de diversité.

Dans un arrêt de 1979, la Cour suprême a confirmé la politique d'une entreprise chimique qui exigeait qu'au moins la moitié de ses stagiaires pour des postes d'artisans qualifiés soient des Noirs. La Cour a déclaré que cette politique était légale parce qu'elle était temporaire et visait à remédier à une discrimination passée de la part de l'entreprise, mais elle n'a pas examiné si une politique d'action positive plus large violerait la loi.

UN APPEL AU RÉVEIL

La décision de la Cour suprême de jeudi devrait inciter les entreprises à revoir leurs politiques de diversité et à s'assurer qu'elles n'enfreignent pas la loi au nom de vagues objectifs d'équité, selon Andrea Lucas, membre de la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi, qui compte cinq membres et veille à l'application des lois fédérales de lutte contre les préjugés.

"La décision du tribunal devrait être un signal d'alarme pour les employeurs", a déclaré Mme Lucas, qui a été nommée par l'ancien président républicain Donald Trump. La commission est actuellement composée d'une majorité de démocrates.

En mettant en cause des politiques d'admission spécifiques, telles que l'octroi de "plus" aux étudiants issus de minorités, la décision de la Cour est susceptible d'enhardir les critiques qui affirment que les programmes de diversité de la main-d'œuvre accordent de la même manière des avantages injustes à certains groupes.

M. Roberts, par exemple, a écrit que "dans un processus où les candidats sont en concurrence pour un nombre limité de places, un avantage pour une race fonctionne nécessairement comme une pénalité pour d'autres races".

Cela pourrait se traduire par une recrudescence des procès pour partialité intentés par des travailleurs blancs et masculins et par la remise en cause d'une obligation vieille de plusieurs décennies imposant aux entreprises fédérales d'adopter des politiques garantissant l'égalité des chances en matière d'emploi.

L'année dernière, Pfizer Inc. a obtenu le rejet d'une action en justice intentée par un groupe de professionnels de la santé alléguant qu'un programme de bourses mis en place par le fabricant de médicaments était discriminatoire à l'égard des candidats blancs et américains d'origine asiatique. Les plaignants font appel de cette décision, qui portait sur des questions techniques et non sur le bien-fondé des revendications.

L'affaire Pfizer a été introduite par Do No Harm, un groupe d'activistes conservateurs qui a contesté plusieurs programmes de diversité dans le secteur de la santé. L'avocat conservateur Edward Blum, qui a conçu les affaires d'admission à l'université jugées jeudi, fait partie du conseil d'administration du groupe.

Un représentant de Do No Harm n'a pas fait de commentaire vendredi. M. Blum s'est refusé à tout commentaire.

Les avocats qui représentent les entreprises ont déclaré que la plupart des politiques de diversité et d'inclusion des employeurs visent à créer des viviers de candidats plus larges et plus diversifiés plutôt qu'à fixer des objectifs chiffrés comme les politiques d'admission en cause dans les affaires portées devant la Cour suprême.

Selon Doug Brayley, associé du cabinet d'avocats Ropes & Gray, basé à Boston, ces politiques générales sont probablement à l'abri de toute contestation juridique. Toutefois, selon lui et d'autres avocats, les politiques qui reflètent plus étroitement les normes d'admission à l'université, telles que celles qui visent à réserver un pourcentage déterminé de postes de direction aux femmes ou aux minorités, pourraient être plus vulnérables.

"Plus la politique est stricte et rigide, plus elle risque d'être contestée", a déclaré M. Brayley.