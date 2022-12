L'unité de soins intensifs est pleine : le personnel médical en première ligne de la lutte contre le COVID en Chine déclare que les hôpitaux sont "débordés".

Les patients arrivent à son hôpital en nombre toujours croissant ; presque tous sont âgés et beaucoup sont très mal en point avec des symptômes de COVID et de pneumonie, a-t-il dit.

Le récit de Bernstein reflète des témoignages similaires de la part du personnel médical à travers la Chine, qui se démène pour faire face à la situation après que la Chine ait brusquement fait volte-face ce mois-ci sur ses politiques précédemment strictes en matière de COVID, ce qui a été suivi par une vague d'infections à l'échelle nationale.

C'est de loin la plus grande épidémie du pays depuis que la pandémie a commencé dans la ville centrale de Wuhan il y a trois ans. Les hôpitaux publics et les crématoriums de Pékin ont également connu des difficultés ce mois-ci face à une forte demande.

"L'hôpital est tout simplement débordé de fond en comble", a déclaré Bernstein à Reuters à la fin d'une garde "stressante" au Beijing United Family Hospital, un établissement privé situé dans l'est de la capitale.

"L'unité de soins intensifs est pleine", tout comme le service des urgences, la clinique de la fièvre et d'autres services, a-t-il dit.

"Beaucoup d'entre eux ont été admis à l'hôpital. Ils ne vont pas mieux en un jour ou deux, donc il n'y a pas de flux, et donc les gens continuent à venir aux urgences, mais ils ne peuvent pas monter dans les chambres d'hôpital", a-t-il dit. "Ils sont coincés aux urgences pendant des jours".

Au cours du dernier mois, Bernstein est passé du stade où il n'avait jamais traité un patient du COVID à celui où il en voit des dizaines par jour.

"Le plus grand défi, honnêtement, est que je pense que nous n'étions tout simplement pas préparés à cela", a-t-il déclaré.

Sonia Jutard-Bourreau, 48 ans, médecin en chef à l'hôpital privé Raffles de Pékin, a déclaré que le nombre de patients est cinq à six fois supérieur à la normale et que l'âge moyen des patients a augmenté d'environ 40 ans pour atteindre plus de 70 ans en l'espace d'une semaine.

"C'est toujours le même profil", a-t-elle dit. "C'est-à-dire que la plupart des patients n'ont pas été vaccinés".

Les patients et leurs proches se rendent à Raffles parce que les hôpitaux locaux sont "débordés", a-t-elle dit, et parce qu'ils souhaitent acheter du Paxlovid, le traitement COVID fabriqué par Pfizer, dont de nombreux endroits, y compris Raffles, commencent à manquer.

"Ils veulent le médicament comme un remplacement du vaccin, mais le médicament ne remplace pas le vaccin", a déclaré Mme Jutard-Bourreau, ajoutant qu'il existe des critères stricts pour savoir quand son équipe peut le prescrire.

Jutard-Bourreau, qui comme Bernstein travaille en Chine depuis une dizaine d'années, craint que le pire de cette vague à Pékin ne soit pas encore arrivé.

Ailleurs en Chine, le personnel médical a déclaré à Reuters que les ressources sont déjà étirées jusqu'au point de rupture dans certains cas, car les niveaux de COVID et de maladie parmi le personnel ont été particulièrement élevés.

Une infirmière basée dans la ville de Xian, dans l'ouest du pays, a déclaré que 45 des 51 infirmières de son service et tout le personnel du service des urgences avaient attrapé le virus ces dernières semaines.

"Il y a tellement de cas positifs parmi mes collègues", a déclaré l'infirmière de 22 ans, prénommée Wang. "Presque tous les médecins sont atteints".

Wang et les infirmières d'autres hôpitaux ont déclaré qu'on leur avait dit de se présenter au travail même si leur test était positif et qu'elles avaient une légère fièvre.

Jiang, une infirmière de 29 ans travaillant dans un service psychiatrique d'un hôpital de la province de Hubei, a déclaré que la présence du personnel avait diminué de plus de 50 % dans son service, qui a cessé d'accepter de nouveaux patients. Elle dit qu'elle fait des gardes de plus de 16 heures avec un soutien insuffisant.

"Je crains que si le patient semble agité, vous devez le maîtriser, mais vous ne pouvez pas facilement le faire seul", a-t-elle déclaré. "Ce n'est pas une situation idéale".

LE TAUX DE MORTALITÉ EST "POLITIQUE".

Les médecins qui ont parlé à Reuters ont déclaré qu'ils étaient surtout inquiets pour les personnes âgées, dont des dizaines de milliers pourraient mourir, selon les estimations des experts.

Plus de 5 000 personnes meurent probablement chaque jour du COVID-19 en Chine, a estimé Airfinity, une société de données sur la santé basée en Grande-Bretagne, proposant un contraste spectaculaire avec les données officielles de Pékin sur l'épidémie actuelle du pays.

La Commission nationale de la santé n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters sur les préoccupations soulevées par le personnel médical dans cet article.

La Chine n'a signalé aucun décès dû au COVID sur le continent pour les six jours jusqu'à dimanche, a déclaré dimanche le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, alors même que les crématoires ont dû faire face à une forte demande.

La Chine a restreint sa définition pour classer les décès comme étant liés au COVID, ne comptant que ceux impliquant une pneumonie ou une insuffisance respiratoire causée par le COVID, ce qui a fait sourciller les experts mondiaux de la santé.

"Ce n'est pas de la médecine, c'est de la politique", a déclaré Mme Jutard-Bourreau. "S'ils meurent maintenant avec le COVID, c'est à cause du COVID. Le taux de mortalité maintenant, ce sont des chiffres politiques, pas médicaux."