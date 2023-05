L'unité indienne de Pfizer affiche une hausse de 3 % de son bénéfice au quatrième trimestre

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 mars a atteint 1,30 milliard de roupies (15,90 millions de dollars), contre 1,26 milliard de roupies il y a un an, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 4,2 %.

Pfizer a également déclaré un dividende final de 35 roupies par action et un dividende spécial de 5 roupies par action.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le segment pharmaceutique de Pfizer possède un portefeuille de plus de 150 produits. Par ailleurs, la société mère Pfizer Inc. a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, grâce à la demande de ses produits COVID-19.

En Inde, son rival Cipla Ltd a enregistré une hausse de 45,2 % de son bénéfice au quatrième trimestre, tandis que Novartis India Ltd a déclaré un bénéfice trimestriel, contre une perte il y a un an.

Abbott India Ltd et GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd devraient publier leurs résultats trimestriels dans le courant de la semaine.

COMPARAISON AVEC LES CONCURRENTS

Valorisation Estimations (prochain sentiment des analystes)

(12 prochains mois)

mois)

RIC PE EV/EBI Revenu Bénéfice Moyenne Nombre d'actions à div.

TDA croissance croissance rating* analystes prix rendement

cible** (%)

Pfizer Ltd 27,25 17,83 7,69 2,98 Fort 6 0,78 0,93

Achat

Cipla Ltd 20,48 12,14 10,39 16,69 Acheter 40 0,86 0,53

Abbott India 40,76 28,67 11,68 15,11 Acheter 9 1,00 0,68

Ltd

GlaxoSmithKl 30,63 22,69 5,40 1,98 Acheter 7 0,94 2,35

ine

Pharmaceutic

als Ltd

* La moyenne des notations des analystes standardisée sur une échelle de Strong Buy, Buy, Hold, Sell, et Strong Sell.

** Le ratio de la dernière clôture de l'action par rapport à l'objectif de prix moyen des analystes ; un ratio supérieur à 1 signifie que l'action se négocie au-dessus de l'objectif de prix.

PERFORMANCE DES ACTIONS EN JANVIER-MARS

-- 1 $ = 81,7800 roupies indiennes