La valeur du jour à Wall Street Pfizer renoue avec une acquisition majeure

Pfizer gagne 1,6% à 49,4 dollars, surperformant le Dow Jones. Le laboratoire américain a signé une nouvelle acquisition. Le géant de la santé a acquis Biohaven Pharmaceutical Holding Company pour 11,6 milliards de dollars en espèces. Biohaven est le fabricant de Nurtec ODT, un traitement antimigraineux à double action approuvé pour le traitement aigu et la prévention épisodique de la migraine chez les adultes. Le groupe utilise ainsi une partie de sa fortune amassée ses derniers mois avec son vaccin et son traitement contre le Covid-19.



Il s'agit de l'opération la plus importante de Pfizer depuis des années. Les acquisitions récentes ont été beaucoup plus modestes. Début avril, Pfizer a annoncé son intention d'acheter ReViral pour 525 millions de dollars. En mars, elle a conclu l'acquisition d'Arena Pharmaceuticals pour 5,4 milliards de dollars.



Pfizer paiera 148,50 dollars pour chaque action Biohaven, et les actionnaires recevront également 0,5 action de New Biohaven, une nouvelle société cotée en bourse qui conservera les composés en développement de Biohaven qui ne sont pas des peptides liés au gène de la calcitonine.



La contrepartie en espèces de 148,50 dollars correspond à une prime de 33 % par rapport au prix de vente moyen pondéré en fonction du volume de Biohaven, soit 111,70 dollars, au cours des trois mois précédant l'annonce de la transaction.



Pfizer avait déjà annoncé une collaboration avec Biohaven et avait investi 350 millions de dollars pour acheter 2,6% de ses actions à 173 dollars l'action en novembre 2021.