Pfizer Inc. a déclaré jeudi que son vaccin COVID-19 mis à jour, qui est testé contre les variantes émergentes, a montré une activité neutralisante contre la sous-variante "Eris" lors d'une étude menée sur des souris.

Pfizer, ainsi que son partenaire allemand BioNTech SE, et d'autres fabricants de vaccins COVID-19, Moderna et Novavax, ont créé des versions de leurs vaccins qui visent la sous-variante XBB.1.5.

EG.5, surnommé par certains "Eris", est similaire à la sous-variante XBB.1.5 et constitue une sous-lignée de la variante Omicron, toujours dominante.

EG.5 représentait environ plus de 17 % des cas de COVID-19 aux États-Unis, selon les données gouvernementales les plus récentes.

Aux États-Unis, les hospitalisations liées à COVID-19 ont augmenté de plus de 40 % par rapport au niveau le plus bas atteint en juin, mais sont encore inférieures de plus de 90 % aux niveaux les plus élevés atteints lors de l'épidémie d'Omicron en janvier 2022.

L'EG.5 a également été détecté en Chine, en Corée du Sud, au Japon et au Canada, entre autres pays.

L'Organisation mondiale de la santé a classé EG.5 comme "variante d'intérêt", ce qui signifie qu'elle doit être surveillée de plus près que les autres en raison de mutations qui pourraient la rendre plus contagieuse ou plus grave.