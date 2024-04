Pfizer a déclaré mardi que son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), Abrysvo, a été bien toléré et a généré une réponse immunitaire chez les adultes à haut risque de moins de 60 ans, similaire à celle des adultes plus âgés, pour lesquels le vaccin est déjà approuvé.

Pfizer a déclaré qu'il prévoyait de soumettre les résultats de l'essai afin d'obtenir une autorisation élargie du vaccin pour les adultes âgés de 18 à 59 ans, mais n'a pas donné de délai pour l'examen des données par les autorités de réglementation.

"Il s'agit d'une réelle opportunité d'extension à une population d'âge et de risque qui ne verrait normalement pas la disponibilité de ce vaccin si tôt", a déclaré dans une interview le Dr Iona Munjal, directrice exécutive de la recherche et du développement clinique sur les vaccins chez Pfizer.

L'année dernière, le fabricant américain de médicaments a lancé Abrysvo pour les personnes âgées et pour les femmes enceintes afin de protéger leurs bébés contre le virus. GSK a également lancé son vaccin concurrent Arexvy en 2023 et a dominé le marché des vaccins contre le VRS au cours de la première saison où ils étaient disponibles.

Le fabricant britannique cherche également à élargir la fourchette d'âge pour son vaccin et a déjà soumis des données pour les adultes âgés de 50 à 59 ans à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La FDA devrait décider d'approuver ou non l'extension de l'étiquetage d'ici le 7 juin, ce qui pourrait permettre à GSK de proposer son vaccin à une tranche d'âge plus jeune dans le courant de l'année.

Pfizer n'a pas indiqué s'il pensait pouvoir étendre l'étiquetage d'Abrysvo à temps pour la saison 2024-25 du virus respiratoire.

Le VRS, qui provoque généralement des symptômes semblables à ceux du rhume, est l'une des principales causes de pneumonie chez les enfants en bas âge et les adultes plus âgés.

L'essai de phase tardive du vaccin de Pfizer a porté sur 681 adultes âgés de 18 à 59 ans souffrant de pathologies telles que l'asthme, le diabète et la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui augmentent le risque d'infection par le VRS. Dans ce groupe, la réponse immunitaire était non inférieure à celle observée chez les adultes plus âgés, a déclaré Pfizer.

La société précise que les personnes présentant un profil de risque plus élevé représentent 9,5 % des adultes américains âgés de 18 à 49 ans et près d'un quart des personnes âgées de 50 à 64 ans.

Le docteur David Boulware, spécialiste des maladies infectieuses à l'université du Minnesota, a déclaré qu'il n'était pas certain que la plupart des Américains appartenant à ces catégories à haut risque aient besoin de la piqûre.

Les personnes qui ont subi une transplantation d'organe, qui suivent une chimiothérapie pour un cancer ou qui ont survécu à une maladie congénitale bénéficieraient cliniquement de la vaccination, a-t-il suggéré.

"Le bénéfice clinique sera probablement relativement faible pour la plupart des gens", a-t-il déclaré.