Le gouvernement américain cessera de distribuer des doses gratuites de molnupiravir, le traitement antiviral COVID-19 de Merck & Co, au milieu du mois prochain et s'attend à ce qu'il soit vendu sur le marché commercial.

L'Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), une division du ministère américain de la santé et des services sociaux, a déclaré dans un communiqué publié sur son site web à la fin de la semaine dernière qu'elle prévoyait le passage du médicament, vendu sous le nom de marque Lagevrio, d'une distribution gérée par le gouvernement à une distribution commerciale traditionnelle en novembre.

Merck, qui a développé le médicament avec Ridgeback Biotherapeutics, a indiqué dans un communiqué envoyé par courriel mercredi qu'il avait besoin d'une lettre d'autorisation actualisée de la Food and Drug Administration (FDA) pour pouvoir commencer à vendre le médicament dans le commerce.

Le molnupiravir a d'abord été salué comme une percée potentielle alors qu'il n'existait que peu d'options thérapeutiques, mais il a rapidement été éclipsé par le traitement concurrent de Pfizer, le Paxlovid, qui présentait des données plus impressionnantes.

Il a été relégué au second plan par le Paxlovid aux États-Unis et l'autorité de réglementation de l'UE a recommandé de ne pas utiliser le médicament de Merck dans la région.

Les données des essais ont montré une réduction d'environ 30 % des hospitalisations et des décès dus à la maladie chez les personnes présentant un risque de progression de la maladie grave avec le médicament de Merck, contre une réduction d'environ 90 % des hospitalisations pour le Paxlovid.

Ce médicament a également été associé à des mutations potentiellement transmissibles du virus COVID-19, selon une étude publiée dans la revue Nature le mois dernier. Merck a déclaré que l'étude était limitée et qu'il est confiant dans le profil clinique du médicament.

Les ventes mondiales de molnupiravir ont fortement chuté depuis l'année dernière, lorsque l'entreprise avait enregistré près de 5,7 milliards de dollars de recettes. Cette année, l'entreprise s'attend à ce que les ventes du médicament avoisinent le milliard de dollars, et les analystes prévoient une nouvelle baisse à l'avenir.

Depuis l'autorisation de mise sur le marché, le gouvernement américain a fourni plus de 3,2 millions de traitements au molnupiravir, dont plus de 1,4 million ont été administrés, selon les données de l'ASPR. À titre de comparaison, 15,4 millions de doses de Paxlovid ont été livrées et près de 10 millions ont été utilisées.

Les États-Unis disposent encore de stocks supplémentaires de Paxlovid, qui continueront d'être disponibles gratuitement dans les pharmacies du pays jusqu'à ce qu'il passe lui aussi sur le marché commercial.

Merck a déclaré qu'il mettrait en place un programme d'assistance aux patients pour les personnes qui ne peuvent pas se payer le médicament.