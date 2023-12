Pfizer a annoncé mercredi des ventes pour 2024 qui pourraient être inférieures de 5 milliards de dollars aux prévisions de Wall Street. Les cadres supérieurs ont déclaré que cette décision donnait une vision plus fiable de son activité COVID-19 que celle de cette année, ce qui a fait chuter les actions à leur plus bas niveau depuis 10 ans.

Les recettes du vaccin et du traitement COVID-19 de Pfizer, qui ont culminé à 57 milliards de dollars en 2022, devraient désormais s'élever à 8 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une nouvelle baisse par rapport aux 13 milliards de dollars prévus par les analystes et aux 12,5 milliards de dollars prévus par Pfizer pour l'année en cours.

"Nous voulons être prudents", a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. "Nous voulons être fiables afin de ne pas créer d'incertitude (à nouveau), ce qui a malheureusement été le cas cette année.

Pfizer a utilisé une partie de sa manne COVID pour acquérir des entreprises, notamment un accord de 43 milliards de dollars pour le fabricant de médicaments contre le cancer Seagen, qui devrait être conclu cette semaine, et a commencé à vendre un nouveau vaccin contre le VRS. Mais le récent lancement du vaccin contre le VRS a été décevant, talonnant celui d'un concurrent, et les actions ont chuté de 44 % depuis le début de l'année.

En outre, les vaccinations COVID ont fortement chuté aux États-Unis, 17 % seulement de la population éligible ayant reçu les derniers rappels mis à jour, en partie à cause de la baisse des inquiétudes concernant le virus et de la lassitude à l'égard des vaccins.

Le fabricant de médicaments basé à New York prévoit également un bénéfice ajusté pour 2024 compris entre 2,05 et 2,25 dollars par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 3,16 dollars.

Les actions de Pfizer ont encore baissé de 6,7 % mercredi, perdant près de 11 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les actions américaines de BioNTech, le partenaire allemand de Pfizer pour les vaccins, ont chuté de 5,5 %, tandis que Moderna, le rival du vaccin COVID, a augmenté de 0,7 %.

"Ils sont honnêtement dans une mauvaise passe", a déclaré Jeff Jonas, gestionnaire de portefeuille pour Gabelli Funds, qui possédait plus de 750 000 actions Pfizer en septembre, selon les données de LSEG.

M. Jonas a déclaré que l'entreprise s'était beaucoup endettée pour réaliser des opérations telles que Seagen. Mais il doute que l'entreprise en ait fait assez pour compenser entièrement les pertes de revenus liées aux médicaments qui devraient être confrontés à la concurrence des génériques dans l'année à venir.

"Ils sont coincés dans leurs habitudes et ne vont pas nécessairement prendre le type de mesures audacieuses dont ils ont besoin pour revigorer la recherche et le développement", a déclaré M. Jonas à propos de la recherche et du développement.

Seagen devrait ajouter 3,1 milliards de dollars à son chiffre d'affaires l'année prochaine.

UN PLANCHER POUR LES VENTES DE 2024

La baisse des prévisions intervient un jour après que Pfizer a déclaré qu'il réorganiserait sa division "cancer" pour y inclure l'acquisition de Seagen. L'entreprise a également relevé son objectif de réduction des coûts de 500 millions de dollars mercredi.

Pfizer prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 58,5 et 61,5 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 63,17 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le vaccin COVID-19 et le traitement antiviral Paxlovid ont permis à Pfizer de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars en 2022. Pfizer avait initialement prévu des ventes de COVID de 21,5 millions de dollars pour 2023, mais a ensuite réduit cette prévision de plus de 40 %.

Les objectifs de vente du COVID-19 "représentent probablement un plancher pour les ventes de 2024", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan.

La chute précipitée des ventes du produit COVID a également contraint Pfizer à lancer un programme de réduction des emplois et des dépenses, qui devrait permettre d'économiser au moins 4 milliards de dollars par an d'ici à la fin de 2024.

Pfizer a déclaré mardi que la directrice commerciale Angela Hwang quitterait ses fonctions et que l'entreprise réorganiserait ses activités commerciales, hors oncologie, en deux divisions, l'une axée sur les États-Unis et l'autre sur le reste du monde.

Andrew Baum, analyste chez Citi, a déclaré que la direction de Pfizer agit de plus en plus rapidement pour remédier à la faiblesse de ses résultats boursiers. Toutefois, l'absence d'actifs prometteurs à fort potentiel dans le pipeline complique la tâche de l'entreprise, car plusieurs produits de Pfizer devraient voir leur brevet expirer au cours des prochaines années.