Les Américains ont commencé à se retrousser les manches pour recevoir la dernière version du vaccin COVID-19, mais plusieurs semaines après le début de la campagne, certains disent avoir encore des difficultés à trouver des rendez-vous pour eux-mêmes et leurs enfants.

Les candidats à la vaccination se disent également surpris par les demandes de paiement anticipé de 150 à 200 dollars, maintenant que le gouvernement américain a confié à des entreprises privées, dont des fabricants de vaccins, des pharmacies et des régimes d'assurance, le soin de gérer la distribution, l'administration et la prise en charge des paiements.

De nombreux Américains se sont empressés de se faire vacciner après la recrudescence des cas de COVID-19 dans une grande partie du pays en septembre.

Environ 4 millions de personnes ont reçu les vaccins mis à jour de Pfizer /BioNTech ou Moderna en septembre, et 12 millions de doses ont été expédiées, selon les données du ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS). Le gouvernement américain a recommandé à tous les Américains âgés de 6 mois et plus de se faire vacciner.

Kate MacDowell, une travailleuse indépendante de 50 ans qui vit à Portland, dans l'Oregon, a déclaré que son fournisseur de soins de santé, Kaiser Permanente, avait annulé un rendez-vous pour un vaccin et qu'elle n'avait pas pu en obtenir un autre depuis près d'un mois. Elle et son mari ont annulé un voyage à l'étranger à la fin du mois de septembre, en partie parce qu'ils ne pouvaient pas trouver les vaccins.

"Autrefois, même si les vaccins étaient rares, vous pouviez trouver un endroit où vous pouviez vous rendre pour les obtenir", a déclaré Mme MacDowell. "Aujourd'hui, le gouvernement fédéral ou le service de santé du comté vous dit d'aller vous faire vacciner, et c'est tout simplement impossible.

Kaiser n'a pas commenté l'expérience de MacDowell en Oregon. Le fournisseur de soins de santé multiétatique, cible d'une grève de trois jours de 75 000 travailleurs cette semaine, a déclaré qu'il ne couvrait pas les vaccinations hors réseau, sauf en Californie, où la loi permet aux membres de se faire rembourser les vaccins COVID-19 auprès de fournisseurs autres que Kaiser, y compris les pharmacies de détail, jusqu'au 11 novembre.

En mai, le gouvernement américain a mis fin à la déclaration d'urgence de santé publique COVID au cours de laquelle il a acheté les vaccins et les a fournis gratuitement à tous les Américains.

Dans le système privatisé actuel, les régimes d'assurance maladie doivent légalement couvrir les vaccins gratuitement. Les pharmacies et les prestataires de soins de santé commandent les vaccins aux fabricants et s'approvisionnent auprès des distributeurs.

Pfizer et Moderna affirment avoir expédié les vaccins comme prévu.

Au début de la semaine dernière, Pfizer a déclaré avoir expédié et livré plus de 10 millions de doses de son vaccin COVID-19 2023-2024, dont plus d'un million de doses pédiatriques. Moderna a également déclaré avoir expédié des millions de doses.

CVS, la plus grande chaîne de pharmacies des États-Unis, a déclaré jeudi qu'elle continuait à subir des retards de livraison de la part de ses grossistes.

Walmart a déclaré qu'il proposait des vaccins COVID mis à jour dans tous ses magasins au fur et à mesure de la disponibilité des stocks. Walgreens, une unité de Walgreens Boots Alliance, a déclaré que tous les magasins disposaient désormais des stocks nécessaires pour répondre à la demande dans leurs communautés.

McKesson, l'un des plus grands grossistes américains, a déclaré avoir distribué plus de 3,8 millions d'injections jusqu'à présent. Il a reconnu la nécessité d'accélérer la chaîne d'approvisionnement, précisant que cela pourrait avoir eu un impact sur les dates de livraison pour certains clients.

"Nous travaillons avec diligence pour écouler les stocks de COVID-19 dès qu'ils sont reçus et nous augmentons chaque jour notre capacité d'exécution des commandes", a déclaré un porte-parole.

Cardinal Health, un autre grand distributeur, a déclaré avoir également expédié plusieurs millions de vaccins COVID-19 "avec quelques retards d'expédition mineurs et à court terme".

LES PHARMACIES AUSSI PAIENT D'AVANCE

Après les nombreuses informations faisant état de refus de paiement au début de la campagne, les responsables de l'assurance maladie ont rencontré des représentants du gouvernement le 27 septembre et ont déclaré que les régimes remboursaient les vaccins administrés par les prestataires du réseau.

"Les compagnies d'assurance maladie continuent d'informer les Américains sur les lieux et les modalités d'obtention des vaccins COVID dans le cadre de leur couverture", a déclaré David Allen, porte-parole de l'AHIP, le groupe de pression des compagnies d'assurance.

Néanmoins, certaines personnes ont déclaré à Reuters que les pharmacies où elles avaient reçu les vaccins COVID auparavant leur avaient dit que les nouveaux vaccins n'étaient pas couverts par leur plan dans cet établissement.

Les pharmaciens indépendants sont confrontés à un problème différent. Maintenant que le gouvernement ne prend plus en charge l'approvisionnement en vaccins, les propriétaires de pharmacies doivent payer pour les vaccins.

"J'ai hésité à commander autant de vaccins que j'en avais besoin dès le départ, car leur politique de retour était limitée", explique David Kohll, de Kohll's Pharmacy, qui possède six succursales dans le Nebraska. "Cela m'a incité à réduire un peu la voilure".

Un porte-parole du HHS a déclaré que le département "s'est engagé étroitement sur ces questions, même avec la transition vers le marché commercial".

Certaines personnes ont déclaré à Reuters que leur assureur leur avait demandé de payer d'avance et de se faire rembourser si leur pharmacie leur demandait de payer.

James Daily, un développeur de logiciels de 43 ans de Readington, dans le New Jersey, a payé près de 600 dollars le mois dernier pour se faire vacciner, ainsi que sa femme et sa fille aînée, et a déclaré qu'il avait eu du mal à trouver un rendez-vous pour sa fille de 4 ans.

Les réglementations des États concernant l'administration des vaccins aux jeunes enfants varient.

Le docteur Suzanne Berman, pédiatre à Crossville, dans le Tennessee, a déclaré qu'elle craignait de perdre de l'argent.

"La demande a vraiment baissé, donc je ne veux pas acheter beaucoup de produits qui vont être gaspillés", dit-elle. "Si le produit expire ou s'abîme, j'ai englouti de l'argent sans aucun retour sur investissement.

