Les vaccins bivalents de Pfizer-BioNTech et Moderna validés par la FDA

Dans un communiqué de presse, la Food and Drug Administration américaine a annoncé qu'elle modifiait les autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) du vaccin Covid-19 de Moderna et du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech. L'idée est d'autoriser les formulations bivalentes des vaccins pour une utilisation en tant que dose de rappel unique au moins deux mois après la primo-vaccination ou la vaccination de rappel.Les vaccins bivalents - également appelés "rappels actualisés" - contiennent deux composants d'ARN messager (ARNm) du virus du SRAS-CoV-2, l'un de la souche originale du SRAS-CoV-2 et l'autre commun aux lignées BA.4 et BA.5 de la variante omicron du SRAS-CoV-2.Le vaccin Moderna Covid-19 bivalent, est autorisé en tant que dose de rappel unique chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Le vaccin bivalent Covid-19 de Pfizer-BioNTech est autorisé en tant que dose de rappel unique chez les personnes âgées de 12 ans et plus.Les vaccins Covid-19 monovalents qui sont autorisés ou approuvés par la FDA et qui ont été administrés à des millions de personnes aux États-Unis depuis décembre 2020 contiennent un composant de la souche originale du SRAS-CoV-2.