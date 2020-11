Londres demande à son régulateur d'examiner le vaccin de Pfizer/BioNTech

Londres (awp/afp) - Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir demandé à l'Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) d'examiner le vaccin contre le nouveau coronavirus mis au point par Pfizer et BioNTech, en vue d'une mise sur le marché britannique.

"Je peux confirmer que le gouvernement a officiellement demandé à la MHRA d'évaluer le vaccin de BioNTech et de Pfizer pour voir s'il est adapté" aux normes britanniques en matière de santé, a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock au cours d'une conférence de presse.

"Si le vaccin est approuvé, il sera bien sûr disponible dans tout le Royaume-Uni", a ajouté le ministre, assurant qu'il serait "gratuit".

Le Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe par l'épidémie avec plus de 54.000 morts, a déjà commandé 40 millions de doses de ce vaccin et espère en recevoir 10 millions d'ici à la fin de l'année.

"Si le vaccin est approuvé par le régulateur, nous serons prêt à commencer les vaccinations le mois prochain", a affirmé Matt Hancock, expliquant que le service public de santé britannique (NHS) était en train "de mettre en place des centres de vaccination dans tout le pays capables de gérer le défi logistique que représente la nécessité de stocker le vaccin de BioNTech/Pfizer à -70 degrés".

Pfizer, un géant pharmaceutique américain, et BioNTech, une petite société de biotechnologie allemande, ont annoncé mercredi que leur vaccin était efficace à 95% pour prévenir le Covid-19, selon des résultats complets de leur essai clinique à grande échelle.

Ils ont officiellement confirmé vendredi qu'ils déposeraient le jour-même auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une demande d'autorisation similaire pour le marché américain, devenant les premiers fabricants à le faire aux États-Unis.

