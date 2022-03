Merck : la FDA approuve le KEYTRUDA suite à un essai

La FDA approuve le KEYTRUDA (pembrolizumab) de Merck pour les patients atteints d'un carcinome de l'endomètre avancé MSI-H / dMMR, qui ont une progression de la maladie après un traitement systémique antérieur dans n'importe quel contexte et ne sont pas candidats à une chirurgie curative ou à une radiothérapie.



Sur la base de l'essai KEYNOTE-158, les patients recevant KEYTRUDA ont démontré un taux de réponse objective de 46%. Parmi les patients ayant répondu 68 % ont eu des réponses d'une durée de 12 mois ou plus, et 44 % ont eu des réponses de 24 mois ou plus. La durée médiane de réponse (DOR) n'a pas été atteinte (intervalle de 2,9 à 55,7 mois et plus).



' Le taux de réponse objective et la durée de réponse observés dans cet essai renforcent le rôle de KEYTRUDA en tant qu'option de traitement pour ces patients. ' a déclaré le Dr David O'Malley, Division d'oncologie gynécologique, Ohio State University Wexner Medical Center et James Comprehensive Cancer Center.



