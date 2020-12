PFIZER/BIONTECH : l'EMA donne le go

© AOF 2020

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIONTECH SE 2.36% 106.7 207.67% PFIZER INC. -1.71% 37.1056 1.51%

L'Agence européenne des médicaments (EMA) autorise le candidat vaccin de Pfizer et BioNTech. La Commission européenne prendra sa décision d'ici ce soir afin que les campagnes de vaccination débutent le plus vite possible.