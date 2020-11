PFIZER : son vaccin contre le Covid-19 efficace à plus de 90%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé que leur vaccin contre le Coronavirus était efficace à plus de 90%. "Aujourd'hui est un grand jour pour la science et l'humanité. La première série de résultats de notre essai de phase 3 sur le vaccin Covid-19 fournit les premières preuves de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19", s'est réjoui le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.La répartition des cas entre les personnes vaccinées et celles qui ont reçu le placebo indique un taux d'efficacité du vaccin supérieur à 90 %, 7 jours après la deuxième dose. Cela signifie que la protection est obtenue 28 jours après le début de la vaccination, qui consiste en un calendrier de 2 doses.A Wall Street, l'action Pfizer est attendue en forte hausse.