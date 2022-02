Pfizer : BPA multiplié par 2,5 au 4e trimestre

Pfizer publie un bénéfice net ajusté en augmentation de 156% à 6,24 milliards de dollars au titre du dernier trimestre 2021, soit 1,08 dollar par action, pour des revenus en croissance de 105% à 23,8 milliards de dollars, dont 13,9 milliards pour la seule activité vaccins.



Affichant un BPA ajusté de 4,42 dollars sur l'ensemble de l'année 2021, contre une fourchette-cible de 4,13-4,18 dollars il y a trois mois, il l'anticipe pour 2022 entre 6,35 et 6,55 dollars, pour des revenus attendus entre 98 et 102 milliards de dollars.



Toujours pour l'exercice qui commence, le géant de la santé relève son objectif de revenus pour son vaccin contre la Covid-19 Comirnaty à environ 32 milliards de dollars, et indique viser pour son traitement anti-Covid Paxlovid des revenus de l'ordre de 22 milliards.



