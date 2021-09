Pfizer : BioNTech ont demandé le feu vert pour leur vaccin sur les 5/11 ans

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIONTECH SE -4.42% 292.03 276.71% PFIZER, INC. -0.84% 42.89 19.37%

Pfizer et BioNTech ont déposé auprès de la FDA une demande d'autorisation pour inoculer leur vaccin contre le Covid-19 aux enfants de cinq à 11 ans. Cette annonce était attendue après les résultats positifs du vaccin sur cette population. Pfizer et son partenaire français Valneva ont par ailleurs annoncé de nouveaux résultats positifs de phase 2, y compris des données après une dose de rappel, pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.