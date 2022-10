Pfizer : Paxlovid va être testé dans le Covid long

Le Paxlovid, le nouvel antiviral commercialisé par Pfizer, va faire l'objet d'une étude clinique consacrée au traitement du Covid long, a-t-on appris vendredi.



Dans un document déposé sur le site ClinicalTrials.gov, les chercheurs à l'origine de l'essai - emmenés par un professeur issu de la Duke University - indiquent que les tests s'étaleront sur une durée d'un an, à savoir de janvier 2023 à janvier 2024.



Les 1700 participants recrutés dans le cadre de l'étude se verront administrer trois comprimés de Paxlovid deux fois par jour pendant 15 jours.



Cet essai s'inscrit dans le prolo,gement du programme de recherche 'Recover' lancé par le National Institutes of Health (NIH) en vue d'en savoir plus sur les effets à long terme du coronavirus.



Le Paxlovid, une combinaison de deux antiviraux, le nirmatrelvir et le ritonavir, est aujourd'hui homologué dans le traitement des adultes atteints d'une forme légère ou modérée de Covid présentant un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, notamment un risque d'hospitalisation ou de décès.



Le nirmatrelvir, son principe actif, bloque la reproduction du virus.



L'action Pfizer était en hausse de 2,9% vendredi à la Bourse de New York suite à ces informations.



