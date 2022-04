Pfizer : Vydura autorisé sur le marché européen

Pfizer et Biohaven Pharmaceutical annoncent que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché à VYDURA (rimegepant), un antagoniste des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), pour le traitement aigu de la migraine.



Vydura devient ainsi le premier médicament approuvé pour le traitement aigu et prophylactique de la migraine dans l'Union européenne (UE).



L'autorisation de mise sur le marché fait suite à la recommandation d'approbation du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments en février.



L'approbation de la Commission européenne sera valable pour les 27 États membres de l'UE ainsi que pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, et l'approbation du remboursement local suivra.



L'évaluation de la demande d'autorisation de mise sur le marché par la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) est en cours et l'approbation devrait suivre sous peu au Royaume-Uni.



'Il existe un besoin non satisfait important pour les personnes de l'Union européenne qui vivent avec la douleur et l'invalidité causées par des migraines fréquentes', estime Nick Lagunowich, président de Pfizer Internal Medicine.



'Le programme clinique complet a établi l'efficacité et l'innocuité de Vydura. Les études ont démontré un soulagement rapide et durable des maux de tête et Vuydura pourrait avoir sur les personnes vivant avec cette affection dans l'UE'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.