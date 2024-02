Pfizer a accepté de payer 93 millions de dollars pour régler les plaintes antitrust déposées par des distributeurs de médicaments en gros qui l'accusaient d'avoir conspiré avec Ranbaxy Laboratories (Inde) pour retarder les ventes de versions génériques moins chères du Lipitor, un médicament contre le cholestérol.

Les avocats des acheteurs de Lipitor, dont Rochester Drug Co-Operative Inc et Drogueria Betances LLC de Porto Rico, ont révélé l'accord dans un document déposé mercredi devant le tribunal américain de Trenton, dans le New Jersey.

Le procès des distributeurs se poursuivra contre Ranbaxy, selon les avocats.

Le règlement proposé, qui nécessite l'approbation d'un juge, intervient après plus d'une décennie de litiges. Pfizer n'a pas admis sa responsabilité.

Dans une déclaration, Pfizer a qualifié les allégations de "sans fondement factuel et juridique". Il a déclaré que le règlement était "juste, raisonnable et la meilleure façon de résoudre ce litige".

Un représentant de Sun Pharma, qui a acquis Ranbaxy en 2014, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pfizer a lancé le Lipitor en 1997, et le médicament a généré plus de 130 milliards de dollars de ventes au cours de ses 14 premières années sur le marché.

Les distributeurs pharmaceutiques affirment que Pfizer a cherché frauduleusement à étendre ses droits de brevet sur le Lipitor. Ils accusent l'entreprise d'avoir payé Ranbaxy pour retarder l'introduction d'une version générique du Lipitor et de s'être engagée dans un faux procès avec Ranbaxy au sujet du médicament.

Les avocats des plaignants ont déclaré que le règlement apportait un "soulagement économique immédiat" aux membres de la classe et évitait le risque d'une poursuite du litige, d'appels potentiels et d'une absence de recouvrement. Ils ont déclaré qu'ils demanderaient jusqu'à 31 millions de dollars en frais de justice sur le fonds de règlement.

L'affaire est In re : Lipitor Antitrust Litigation, U.S. District Court, District of New Jersey, No. 3:12-cv-02389-PGS-JBD.