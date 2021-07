Pfizer : accord avec Biovac pour le vaccin en Afrique

Pfizer et BioNTech annoncent une collaboration avec Biovac, laboratoire biopharmaceutique sud-africain basé au Cap, pour fabriquer et distribuer des doses de vaccin contre la Covid-19 au sein de l'Union africaine.



Biovac s'impliquera ainsi dans les activités de fabrication et de distribution du vaccin, intégrant son site du Cap dans la chaine d'approvisionnement du vaccin vers la fin de cette année pour fabriquer des doses à partir de 2022.



A pleine capacité opérationnelle, la production annuelle dépassera 100 millions de doses finies par an, doses qui seront intégralement distribuées dans les 55 Etats membres qui composent l'Union Africaine.



