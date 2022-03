Pfizer : accord avec l'UNICEF pour 4 millions de traitements

Pfizer a annoncé un accord avec l'UNICEF pour fournir jusqu'à 4 millions de traitements oral contre la COVID-19, PAXLOVID TM (comprimés de nirmatrelvir et comprimés de ritonavir), à 95 pays à revenu faible, en attente d'autorisation ou d'approbation. Ces pays représentent environ 53 % de la population mondiale. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.



Pfizer s'attend à ce que l'approvisionnement soit disponible en avril 2022. L'approvisionnement se poursuivra tout au long de 2022 en attendant l'autorisation ou l'approbation réglementaire et selon les besoins du pays.



' Nous avons vu les impacts négatifs de la COVID-19 dans toutes les régions du monde et nous savons que nous devons travailler à l'accès de toutes les personnes, peu importe où elles vivent ou leur situation ', a déclaré Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer.



' L'approvisionnement de l'UNICEF est un élément important de notre stratégie globale visant à accélérer l'accès à PAXLOVID pour traiter l'infection à la COVID-19 le plus rapidement possible et à un prix abordable afin de réduire la pression sur les systèmes de santé et d'aider à sauver des vies dans les pays à revenu faible et intermédiaire. ' rajoute le groupe.



