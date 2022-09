Pfizer : accord étendu avec CytoReason

CytoReason annonce une extension de son partenariat pluriannuel avec Pfizer.



Selon l'accord, Pfizer effectuera une prise de participation de 20M$, disposera d'options de licence pour la plateforme et les modèles de maladies de CytoReason, et financera un soutien, dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 110M$.



Depuis le lancement de la collaboration en 2019, Pfizer a utilisé les modèles biologiques de CytoReason dans ses recherches pour améliorer la compréhension du système immunitaire.



La plateforme de CytoReason a fourni à Pfizer de multiples informations dans le cadre de programmes de recherche et de développement portant sur plus de 20 maladies.



Le nouvel accord de recherche et l'investissement permettront de soutenir le développement de modèles de maladies supplémentaires et la création de modèles à haute résolution, couvrant un certain nombre de domaines thérapeutiques.



' Les données de CytoReason nous permettent de mieux comprendre le développement de médicaments pour les patients, ce qui se traduit par des décisions plus éclairées, rapides et rentables.', a déclaré Mikael Dolsten, chief scientific officer et président de Pfizer.



