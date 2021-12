Pfizer : accord pour l'acquisition d'Arena Pharmaceuticals

Pfizer annonce avoir conclu un accord définitif en vertu duquel il fera l'acquisition d'Arena Pharmaceuticals, une société au stade clinique développant des thérapies potentielles innovantes pour le traitement de plusieurs maladies immuno-inflammatoires.



Le portefeuille d'Arena comprend divers candidats thérapeutiques prometteurs au stade du développement en gastroentérologie, dermatologie et cardiologie, y compris l'étrasimod, actuellement en développement pour toute une gamme de maladies.



Dans le cadre de cette transaction -soumise aux conditions et approbations réglementaires habituelles-, le géant de la santé propose 100 dollars par action Arena pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 6,7 milliards de dollars.



