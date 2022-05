Pfizer : accord pour l'acquisition de Biohaven

Pfizer annonce un accord définitif en vertu duquel il fera l'acquisition de Biohaven, le fabricant d'un traitement innovant à double action approuvé pour le traitement aigu et la prévention épisodique de la migraine chez l'adulte.



Le géant pharmaceutique versera une contrepartie totalisant environ 11,6 milliards de dollars, et effectuera des paiements à la clôture pour régler des dettes de Biohaven et pour le rachat de toutes les actions préférentielles rachetables de Biohaven.



Les actionnaires de Biohaven recevront 148,50 dollars par action en espèces, plus 0,5 action d'une nouvelle société cotée qui conservera certains produits du pipeline de Biohaven. Soumise aux conditions usuelles, la transaction devrait se conclure au début de 2023.



