Pfizer adapte ses livraisons de vaccin à six doses par flacon

Paris (awp/afp) - Le laboratoire américain Pfizer, qui a développé avec la biotech allemande BioNTech l'un des deux premiers vaccins autorisés en Europe contre le Covid-19, a indiqué jeudi avoir commencé à adapter ses livraisons après avoir relevé le nombre de doses disponibles par flacon.

Jusqu'à récemment, le laboratoire livrait les pays acheteurs sur la base de cinq doses de vaccin par flacon. Mais les centres de vaccination parvenaient à en tirer six doses, ce qui alimentait l'espoir de pouvoir vacciner davantage de personnes.

En se basant sur une recommandation, le 8 janvier, de l'Agence européenne du médicament, qui "a autorisé l'utilisation de l'extra-volume présent dans les flacons de vaccin, considérant qu'il correspondait à une sixième dose", il est "donc possible désormais d'extraire six doses et non plus cinq dans les flacons", précise Pfizer, jeudi, dans un courriel à l'AFP.

Le producteur adapte donc ses livraisons en conséquence, ce qui revient à diminuer le nombre de flacons distribué à chaque pays.

"Nous allons tenir nos engagements de livraison auprès des États conformément aux commandes qui ont été passées - celles-ci ont toujours été basées sur un nombre total de doses et non de flacons - et conformément à l'étiquetage approuvé dans chaque pays", a indiqué le fabricant dans son courriel.

Vendredi, Pfizer et BioNTech avaient annoncé une baisse de cadence "pour trois à quatre semaines", suscitant le courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur de la vaccination.

Les laboratoires ont annoncé depuis un plan pour revenir au calendrier initial de livraisons à l'Union européenne "à partir de la semaine du 25 janvier".

Le retard de livraison sera rattrapé "à la fin du premier trimestre", a aussi assuré lundi la ministre française déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, se disant cependant "vigilante".

Selon les chiffres arrêtés lundi soir, la France avait reçu 1,6 million de doses. Contactée par l'AFP, la Direction générale de la santé n'avait pas encore réagi jeudi, mais mardi, le ministère de la Santé indiquait aux journalistes que l'extraction de la 6e dose nécessitait "un geste médical" et du "matériel" approprié en seringues, évoquant "un vrai défi".

Pfize-BioNTech ont récemment relevé leur objectif de production du vaccin, le faisant passer de 1,3 milliard à 2 milliards de doses pour l'ensemble de l'année 2021, grâce notamment à ce recalibrage en six doses et à l'expansion des sites de production, indique Pfizer.

L'UE a sécurisé pour l'ensemble de l'Europe 600 millions de doses de ce vaccin. Au total, la Commission européenne a négocié six contrats avec des laboratoires pharmaceutiques, et elle est en discussions avec deux autres (Novavax et Valneva), pour un potentiel de plus de 2,5 milliards de doses de vaccins.

afp/buc