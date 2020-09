Pfizer : alliance stratégique avec le chinois CStone

30/09/2020 | 16:07

Pfizer et le chinois CStone ont annoncé mercredi la création d'une alliance stratégique prévoyant notamment une prise de participation de 200 millions de dollars de Pfizer au sein de CStone.



Aux termes de l'accord, Pfizer obtiendra les droits exclusifs de commercialisation de l'anticancéreux sugemalimab en Chine continentale, même si CStone continuera à diriger le développement clinique et la stratégie réglementaire pour cinq indications choisies.



En contrepartie, CStone pourrait recevoir jusqu'à 280 millions de dollars sous la forme de paiements d'étape et de redevances supplémentaires échelonnées.



Parallèlement, CStone et Pfizer sélectionneront ensemble des actifs oncologiques en phase avancée en vue d'un co-développement sur le marché chinois, soit à partir du portefeuille de Pfizer, soit de licences conjointes.



Il est prévu que CStone conserve tous les droits de développement et de commercialisation du sugemalimab en dehors de la Chine continentale.



