Pfizer : collaboration avec Arvinas dans le cancer du sein

Pfizer annonce une collaboration mondiale avec Arvinas pour développer et commercialiser ARV-471, actuellement en développement de phase 2 pour le traitement de patientes atteintes de cancer du sein ER+/HER2- localement avancé ou métastatique.



'La collaboration combine la thérapie de cancer du sein ciblant les récepteurs des oestrogènes expérimentale d'Arvinas avec l'expérience approfondie de Pfizer en produits d'oncologie des seins', explique le géant de la santé américain.



Arvinas recevra un paiement initial de 650 millions de dollars en plus de paiements d'étapes potentiels de jusqu'à 1,4 milliard. En outre, Pfizer investira 350 millions de dollars au capital d'Arvinas. Les profits et coûts seront répartis à 50/50 au niveau mondial.



