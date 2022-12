Pfizer : collabore avec Clear Creek Bio contre le Covid

Pfizer et Clear Creek Bio ont annoncé aujourd'hui une collaboration en matière de recherche et un accord de licence exclusif pour faire progresser la découverte et le développement d'inhibiteurs potentiels de la protéase de type papaïne (PLpro) du SRAS-CoV-2 pour le traitement oral du COVID-19.Selon les termes de l'accord, les deux sociétés travailleront ensemble pour identifier un candidat PLpro à faire progresser en clinique, et Pfizer sera alors seul responsable des activités de développement et de commercialisation.Ce programme élargira le pipeline d'anti-infectieux innovants de Pfizer et, en cas de succès, complétera le portefeuille actuel de Pfizer de produits COVID-19 avec des agents antiviraux à action directe contre différentes cibles du SRAS-CoV-2.'Il est essentiel de garder une longueur d'avance sur le virus, en continuant à faire progresser les opportunités de développement clinique, ainsi qu'en innovant par le biais de nos programmes internes et de nos partenariats', a déclaré Charlotte Allerton, Chief Scientific Officer, Anti-Infectives and Head of Medicine Design, de Pfizer.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.