Pfizer : demande l'autorisation d'un vaccin contre le Covid

Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui que les sociétés ont soumis une demande à la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de leur vaccin bivalent COVID-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5 comme troisième dose de 3 µg dans la série primaire de trois doses pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans.Si l'autorisation est accordée, les enfants de cette tranche d'âge recevront une série primaire composée de deux doses de 3 µg du vaccin original Pfizer-BioNTech COVID-19, suivies d'une troisième dose de 3 µg du vaccin bivalent adapté Omicron BA.4/BA.5.Une demande d'extension de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin bivalent Omicron BA.4/BA.5 adapté au COVID-19 de Pfizer et BioNTech dans l'UE pour inclure les enfants âgés de 6 mois à 4 ans est en cours de discussion avec l'Agence européenne des médicaments (EMA).Le vaccin bivalent COVID-19 adapté Omicron BA.4/BA.5 est actuellement autorisé comme dose de rappel pour les enfants âgés de 5 ans et plus aux Etats-Unis et dans l'Union européenne (UE).