Pfizer : demande un examen prioritaire pour l'elranatatamab

Pfizer annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accepté d'étudier sa demande d'examen prioritaire portant sur l'elranatatamab, un anticorps bispécifique (BsAb) qui pourrait être utilisé dans le traitement des patients atteints de rechute ou myélome multiple réfractaire (RRMM).



L'examen prioritaire vise à diriger l'attention et les ressources des autorités réglementaires vers les médicaments qui, s'ils sont approuvés, pourraient offrir des améliorations significatives par rapport aux options existantes pour les affections graves afin de rendre ces médicaments plus rapidement disponibles pour les patients.



La décision de la FDA quant à cette demande est attendue en 2023.



'Nous pensons que l'elranatatamab, s'il est approuvé, a le potentiel de devenir la prochaine norme de soins pour le myélome multiple, compte tenu de son efficacité' indique le laboratoire qui se dit par ailleurs impatient de travailler avec la FDA et l'EMA pour apporter ce nouveau médicament innovant aux patients du monde entier.



