Pfizer : discussions conclues avec Bruxelles pour un vaccin

09/09/2020 | 13:03

Pfizer et BioNTech annoncent avoir conclu des discussions exploratoires avec la Commission européenne en vue de fournir 200 millions de doses de leur vaccin candidat BNT162b2 contre le SARS-CoV-2 à l'UE, avec une option pour 100 millions supplémentaires.



Les livraisons aux pays de l'UE commenceraient vers la fin 2020, sous réserve du succès clinique et de l'autorisation réglementaire. Les deux groupes pharmaceutiques vont maintenant entrer dans la négociation d'un contrat avec la Commission.



Le vaccin serait fabriqué sur les sites BioNTech en Allemagne et celui de Pfizer en Belgique. Sous réserve d'approbations réglementaires, ils prévoient de fournir dans le monde jusqu'à 100 millions de doses vers la fin 2020 et environ 1,3 milliard vers la fin 2021.



