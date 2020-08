Pfizer : données favorables pour un vaccin dans la Covid-19

21/08/2020 | 09:59

Pfizer et BioNTech ont fait part jeudi soir de données favorables de sécurité et d'immunogénicité de phase I concernant leur vaccin expérimental BNT162b2 contre le SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19, qui a avancé en évaluation de phase II/III.



Dans l'hypothèse d'un succès clinique, ils prévoient de demander une revue réglementaire sur BNT162b2 dès octobre 2020 et, en cas d'approbation, d'en fournir jusqu'à 100 millions de doses dans le monde à fin 2020 et environ 1,3 milliard à fin 2021.



