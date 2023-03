Pfizer : données positives pour le Xtandi

Pfizer et Astellas Pharma ont annoncé hier des résultats préliminaires positifs de l'essai de phase 3 Embark évaluant Xtandi (enzalutamide) chez des hommes atteints d'un cancer de la prostate non métastatique sensible aux hormones (nmHSPC ou nmCSPC) et présentant un risque élevé de récidive biochimique (BCR).



L'étude a atteint son objectif principal avec une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans métastase (MFS) pour les patients traités par Xtandi plus leuprolide par rapport au placebo plus leuprolide.



' En tant que seule nouvelle thérapie hormonale approuvée pour trois états pathologiques du cancer de la prostate aux États-Unis, Xtandi a eu un impact sur des centaines de milliers d'hommes ', a souligné Chris Boshoff, M.D., Ph.D. chef du développement chez Pfizer.



Les résultats détaillés de l'étude Embark seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale. Ces données seront également discutées avec les autorités réglementaires, y compris la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, afin d'étayer une éventuelle demande d'homologation de Xtandi dans cette indication.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.