Pfizer : données prometteuses dans la maladie de Lyme

Pfizer et Valneva, société de biotechnologies française, ont annoncé aujourd'hui avoir récolté des données positives sur leur candidat vaccin (VLA15) contre la maladie de Lyme chez les enfants, dans le cadre d'une étude de phase II.



Sur la base de ces nouveaux résultats, Valneva et Pfizer prévoient de poursuivre leur recherche à travers le lancement, au cours du 3e trimestre, d'un essai de phase III portant sur le VLA15 chez les adultes et les enfants à partir de 5 ans.



'Ces données pédiatriques positives marquent une étape importante dans le développement en cours de VLA15, et nous sommes ravis de continuer à travailler avec Valneva pour potentiellement aider à protéger les adultes et les enfants contre la maladie de Lyme', a déclaré Kathrin U. Jansen, vice-présidente principale et responsable de la R&D sur les vaccins chez Pfizer.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.