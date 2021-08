Pfizer et BioNTech s'allient au brésilien Eurofarma pour produire des vaccins

New York (awp/afp) - L'alliance Pfizer et BioNTech va s'allier avec le laboratoire brésilien Eurofarma pour mettre en flacons des vaccins anti-Covid 19 à destination de l'Amérique latine, une région très durement affectée par la pandémie, a-t-elle indiqué jeudi.

Selon les termes de l'accord, le nouveau partenaire brésilien des deux laboratoires va s'approvisionner en sérums aux Etats-Unis et effectuer les opérations de flaconnage à partir de 2022, détaille un communiqué de l'alliance jeudi.

"A pleine capacité opérationnelle, la production annuelle est attendue au-delà de 100 millions de doses", prévoit-elle, ajoutant que l'ensemble de ces doses seront distribuées exclusivement en Amérique latine.

Grâce à cet accord, la chaîne de fabrication de l'alliance va désormais s'étendre sur quatre continents et comprendra 20 sites de fabrication, précisent par ailleurs les deux laboratoires.

Le continent sud-américain est très lourdement touché par le Covid-19 depuis l'éclatement de la pandémie.

Le Brésil est le deuxième pays le plus affecté au monde après les Etats-Unis, avec 576.645 décès et 20.645.537 cas officiels, pendant que le variant Delta continue de faire des ravages.

Parmi les pays les plus durement touchés dans le monde, le Pérou est par ailleurs celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 601 décès pour 100.000 habitants. Le Brésil est septième avec 271 décès.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient jeudi à 10H00 GMT 1.428.463 décès pour 42.892.425 cas, selon des données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Si les opérations de flaconnage vont débuter en début d'année prochaine pour Eurofarma, les transferts de technologies et l'installation des équipements vont de leur côté commencer "immédiatement", précise l'alliance.

Eurofarma est un groupe brésilien fondé en 1972 qui a des activités dans vingt pays en Amérique latine et dix usines de fabrication répartis sur le sous-continent, indique-t-il sur son site internet.

Pfizer et BioNTech ont déjà annoncé un partenariat du même type pour l'Afrique en juillet, en s'associant avec le groupe Biovac afin de réaliser en Afrique du Sud l'étape finale de la production. Le but est de fournir jusqu'à 100 millions de doses par an exclusivement aux 55 pays membres de l'Union africaine.

Ce partenariat a été le premier de l'alliance en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord.

Moderna a annoncé de son côté début août la construction d'une usine de fabrication de vaccins à ARN messager et un centre d'innovation au Canada, la première usine en dehors des Etats-Unis pour ce laboratoire américain.

