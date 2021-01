Pfizer : évalue son vaccin sur le variant britannique

Pfizer et BioNTech ont annoncé les résultats d'une étude in vitro destinée à déterminer si le vaccin développé par les deux partenaires était capable d'apporter une immunité efficace contre la SARS-CoV-2 UK, la souche dite 'britannique' du virus qui présente une dizaine de mutations localisées dans la protéine de pointe.



Par le passé, BioNTech et Pfizer ont déjà publié les données démontrant la 'neutralisation efficace' du virus doté de la mutation clé (N501Y) - mutation par ailleurs partagée par la souche dite 'sud-africaine'.



L'étude actuelle va plus loin en examinant l'ensemble complet des mutations de pointe de souche britannique. Après étude sur un 'pseudo-virus', les deux partenaires estime 'probable' que les variants du virus britannique soit couverts par le vaccin.



Pfizer et BioNTech se disent 'encouragés' par ces premiers résultats et rappellent que 'des données supplémentaires sont nécessaires pour surveiller l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 dans la prévention du COVID-19 causé par de nouvelles variantes virales'.



'A l'avenir, si un changement de souche de vaccin était nécessaire pour traiter des variantes de virus, les sociétés estiment que la flexibilité de la plate-forme de vaccin ARNm propriétaire de BioNTech est bien adaptée pour permettre un tel ajustement', conclut Pfizer.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.