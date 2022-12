Pfizer : examen par la FDA pour un vaccin anti-méningocoque

Pfizer a annoncé hier que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté pour examen une demande de licence de produit biologique (BLA) pour son candidat vaccin anti-méningococcique pentavalent expérimental : MenABCWY. La société pharmaceutique américaine a présenté MenABCWY pour la prévention de la méningococcie causée par les sérogroupes les plus courants chez les personnes âgées de 10 à 25 ans. La date butoir pour une décision de la FDA sur cette demande est en octobre 2023.Le vaccin candidat MenABCWY de Pfizer combine les composants de deux vaccins en un seul, aidant à protéger contre les sérogroupes de méningocoques qui causent la majorité des maladies invasives à méningocoque (MI) dans le monde.Aux États-Unis, environ 55 millions d'adolescents et de jeunes adultes sont dans la tranche d'âge pour la vaccination contre le méningocoque (11-23 ans), selon les recommandations de l'ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices = Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation).