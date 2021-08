Pfizer : feu vert définitif de la FDA pour le vaccin Covid

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis annonce aujourd'hui avoir donné son feu vert définitif au Comirnaty, le vaccin développé par Pfizer-BioNTech afin de prévenir la Covid chez les plus de 16 ans.



Le vaccin était jusqu'alors approuvé dans le cadre d'une utilisation d'urgence aux Etats-Unis. Le Comirnaty continuera d'ailleurs a être approuvé dans le cadre d'une autorisation d'urgence pour les 12 à 15 ans ainsi que pour l'administration d'une troisième dose chez certaines personnes immunodéprimées.



' Alors que des millions de personnes ont déjà reçu des vaccins COVID-19 en toute sécurité, nous reconnaissons que pour certains, l'approbation d'un vaccin par la FDA peut inspirer une confiance supplémentaire pour se faire vacciner. L'étape d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de la modification du cours de cette pandémie aux États-Unis', a commenté Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA.







