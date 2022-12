Pfizer : hausse du titre, un analyste passe à l'achat

Le titre est en hausse de plus de 1% à la Bourse de Wall Street. Goldman Sachs a annoncé mardi être passé à un conseil d'achat sur Pfizer suite à l'organisation, hier, d'une réunion d'investisseurs ayant mis en lumière les récents lancements de produits du laboratoire américain, ainsi que son portefeuille de projets.Dans une note de recherche, l'analyste dit s'attendre à une surperformance du titre en 2023 sous l'effet de l'attention accrue portée par les investisseurs aux activités du groupe en dehors du Covid-19.D'après l'intermédiaire, le géant pharmaceutique dispose de nouveaux produits et d'un 'pipeline' de molécules en phase finale de développement largement 'sous-évalués' par le marché.Parmi les catalyseurs recensés par Goldman se trouvent ainsi le projet de vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV) chez le bébé, l'antimigraineux Nurtec et le traitement contre la drépanocytose Oxbryta.L'analyste souligne que les perspectives favorables de la société sont alimentées par les capacités financières 'significatives' autorisées par la situation actuelle de son bilan.Son objectif de cours à 12 mois, établi à 60 dollars, fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 16%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.