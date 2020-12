Pfizer : l'AEM donne son feu vert pour le vaccin du Covid

L'Agence européenne du médicament (AEM) a recommandé ce 21 décembre l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin du Covid-19 développé par BioNTech et Pfizer.



Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA a achevé son évaluation rigoureuse, estimant que 'des données suffisamment solides sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du vaccin sont désormais disponibles pour recommander une autorisation de mise sur le marché conditionnelle formelle'.



Le vaccin est administré en deux injections dans le bras, à au moins 21 jours d'intervalle. Les effets indésirables les plus courants étaient généralement légers ou modérés et se sont améliorés quelques jours après la vaccination.



Des études seront également conduites afin de fournir une assurance supplémentaire sur la qualité pharmaceutique du vaccin à mesure que la fabrication continue de s'intensifier, indique le communiqué de l'AEM.



La Commission européenne va désormais accélérer le processus décisionnel pour accorder une décision sur l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle sur le vaccin, permettant le déploiement de programmes de vaccination dans toute l'UE.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.