Pfizer : l'EMA enquête sur les très rares cas de MIS

L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce que son comité de sécurité et de pharmacovigilance (PRAC) évalue actuellement la possibilité d'un lien entre le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS, une grave maladie inflammatoire) et les vaccins contre la Covid, après qu'un cas a été rapporté au Danemark, chez un homme de 17 ans (qui, depuis, s'est complètement rétabli) vacciné avec le Comirnaty, le vaccin Covid de Pfizer-BioNTech.



Selon l'EMA, plusieurs cas ont été signalés en Europe, cinq après une vaccination avec Comirnaty, un avec Spikevax (Moderna) et un avec Janssen (J&J).



Dans ce contexte, la PRAC va étudier les données disponibles et déterminer si un lien peut être fait avec la vaccination. Le cas échéant, une mise à jour des informations sur le sérum des vaccins en question pourraient être réalisée.



' A ce stade, les recommandations actuelles de l'UE concernant l'utilisation des vaccins COVID-19 ne changent pas ', fait savoir l'EMA.





