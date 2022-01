Pfizer : l'EMA évalue le Paxlovid, la pilule anti-Covid

L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce avoir débuté l'évaluation de la demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle du Paxlovid de Pfizer, un médicament antiviral oral qui pourrait permettre de traiter les formes légères à modérées de Covid chez les adultes et adolescents à partir de 12 ans présentant un risque élevé de progression vers une forme plus sévère.



L'EMA évaluera les avantages et les risques de Paxlovid dans un délai réduit et pourrait émettre un avis dans quelques semaines, notamment grâce au travail déjà effectué par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP).



Si les données supplémentaires soumises avec la demande d'autorisation de mise sur le marché montrent que les avantages de Paxlovid l'emportent sur ses risques, alors l'EMA se mettra en relation avec la Commission européenne afin d'accélérer la mise sur le marché conditionnelle du produit dans tous les États membres de l'UE et de l'EEE.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.