Pfizer : l'EMA favorable à la commercialisation du Rimegepant

Pfizer et Biohaven Pharmaceutical Holding Company font savoir aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis favorable au sujet de la mise sur le marché du rimegepant à une dose de 75 mg aussi bien pour (1) le traitement aigu de la migraine avec ou sans aura chez l'adulte que pour (2) le traitement préventif de la migraine épisodique chez l'adulte ayant au moins quatre crises de migraine par mois.



L'avis favorable du CHMP va maintenant être transmis à la Commission européenne (CE) à qui reviendra la décision finale.



S'il était approuvé, le rimegepant serait commercialisé sous le nom de Vydura dans les 27 états membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Lichtenstein et en Norvège.





