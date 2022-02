Pfizer : l'EMA recommande le rappel Covid à partir de 12 ans

L'Agence européenne du médicament (EMA) annonce que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé qu'une dose de rappel du Comirnaty, le vaccin Covid de Pfizer, puisse être administrée aux enfants dès l'âge de 12 ans.



L'EMA rappelle que le Comirnaty est déjà autorisé dans l'UE en traitement primaire en 2 doses chez les adolescents (ainsi que chez les adultes et les enfants à partir de 5 ans) et que la dose de rappel est actuellement autorisée à partir de 18 ans.



Le comité a estimé que les preuves disponibles étaient suffisantes pour conclure que la réponse immunitaire à une dose de rappel chez les adolescents serait au moins égale à celle des adultes. Aucun nouveau problème de sécurité n'a été identifié à partir des données disponibles, ajoute l'EMA.



L'avis du CHMP va maintenant être transmis à la Commission européenne à qui revient la décision finale.



