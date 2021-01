Pfizer : l'Europe donne son feu vert au Bavencio

Pfizer a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a approuvé le Bavencio (avelumab) comme traitement de première intention du carcinome urothélial (CU) localement avancé ou métastatique, sans progression après une chimiothérapie à base de platine chez les adultes.



'Nous pouvons désormais offrir aux patients un nouveau standard de soins de première ligne potentiel qui pourrait les aider à vivre plus longtemps ', a déclaré le professeur Thomas Powles, directeur du Barts Cancer Center de Londres.



Le Bavencio a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en juin 2020 et son indication est maintenant approuvée dans 38 pays, annonce Pfizer. Des demandes réglementaires supplémentaires sont en cours d'examen dans 13 pays, y compris au Japon, où l'approbation est attendue au premier semestre 2021.





