Pfizer : l'ex-DG de State Street rejoint le conseil

Pfizer a annoncé vendredi la nomination à son conseil d'administration de Cyrus Taraporevala, l'ancien patron de State Street, un groupe américain de services financiers aux investisseurs institutionnels.



Agé de 57 ans, le cadre dirigeant rejoindra l'instance avec effet immédiat et siégera également au sein de ses comités d'audit et des rémunérations.



Dans un communiqué, Pfizer explique que Cyrus Taraporevala, qui a occupé les fonctions de directeur général de State Street entre 2017 et 2022, lui apportera sa vaste expérience en matière d'investissement et de marchés de capitaux.



Avant de rejoindre State Street, Cyrus Taraporevala était passé chez Fidelity, BNY Mellon, Legg Mason et Citigroup, après avoir été un temps associé chez McKinsey.



Il siège également aux conseils d'administration du géanr pétrolier Shell et du gestionnaire d'actifs alternatifs Bridgepoint.



