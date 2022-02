Pfizer : l'exercice 2021 est meilleur qu'attendu, mais les perspectives déçoivent

Pfizer a pubié un bénéfice au quatrième trimestre 2021 de 3,39 milliards de dollars, soit 59 cents par action, très loin des 847 millions, ou 15 cents par action, générés un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le BPA ressort à 1,08 dollar (+151%), bien au-dessus du consensus FactSet de 87 cents. Les revenus du laboratoire pharmaceutique ont quant à eux plus que doublé (+105%) à 23,84 milliards de dollars, mais ont en revanche raté le consensus, qui visait 24,16 milliards.



Sur l'ensemble de l'année 2021, le bénéfice ajusté s'est élevé à 4,42 dollars par action (consensus à 4,41 dollars) et le chiffre d'affaires a atteint 81,3 milliards (consensus à 81,8 milliards). Les ventes du vaccin anti-covid ont contribué à hauteur de 36,8 milliards de dollars, alors que celles de l'antiviral, autorisé à partir de fin décembre, ont été limitées à 76 millions.



Pour 2022, Pfizer vise un bénéfice ajusté de 6,35 à 6,55 dollars, quant les analystes de FactSet en attendent 6,71. Les revenus devraient être compris en 98 et 102 milliards de dollars (dont 55 milliards pour le vaccin et l'antiviral anti-covid), le consensus s'élevant à 103,2 milliards.