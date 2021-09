Pfizer : la FDA approuve la dose de rappel du vaccin Covid

Pfizer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait autorisé l'injection d'une dose de rappel de son vaccin Covid dans le cadre d'une utilisation d'urgence pour certains publics.



Cette dose de rappel est autorisé chez (1) les personnes de 65 ans et plus (2) les personnes de 18 à 64 ans risquant de développer des formes graves (3) les personnes de 18 à 64 ans qui sont régulièrement exposées au virus en raison de leur profession.



Le laboratoire précise que cette dose de rappel - identique aux premières doses - doit être administrée ' au moins six mois après la fin de la primovaccination '.



Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, a salué cette décision de la FDA, jugeant qu'il s'agissait ' d'une étape importante pour aider les plus vulnérables d'entre nous à rester protégés contre la Covid.'





